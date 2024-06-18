Зеленський: Силам оборони вдається поступово витісняти росіян на Харківщині

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Силам оборони вдається поступово витісняти росіян з Харківщини, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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"Перше – доповіді військових. Прозвітували щодо фронту: передусім Покровський та інші напрямки на Донеччині. Також Харківщина. Вдається нашим силам поступово витісняти окупанта з Харківщини", – заявив він.

У вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ситуація на Харківщині лишається напруженою, захисники продовжують заходи щодо посилення оборони.

За 16 червня відбулося 14 атак загарбників у районі Вовчанська та одна – поблизу села Липці, у самому місті Вовчанськ Сили оборони відбили 10 штурмів, написали військові.

Про контрнаступальні дії наразі Генштаб не повідомляв.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

12 червня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що окупанти загрузли у Вовчанську, попри залучені сили та засоби, котрі вони постійно поповнюють людьми з підрозділів, які воюють на інших напрямках.

16 червня на Саміті миру Зеленський заявив, що завдання України сьогодні – не дати можливості успіху в наступальних діях загарбникам на Харківщині. Проте він зазначив, що ситуація в області вже стала кращою завдяки діям українських захисників.

17 червня головком повідомив, що характер дій росіян суттєво не змінився, а основні зусилля вони зараз зосереджують на Покровському напрямку.

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