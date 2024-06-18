Зеленский: Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян в Харьковской области
Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
"Первое – доклады военных. Отчитались по фронту: прежде всего Покровское и другие направления в Донецкой области. Также Харьковская область. Удается нашим силам постепенно вытеснять оккупанта из Харьковской области", – заявил он.
В вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ситуация в Харьковской области остается напряженной, защитники продолжают меры по усилению обороны.
За 16 июня произошло 14 атак захватчиков в районе Волчанска и одна – вблизи села Липцы, в самом городе Волчанск Силы обороны отразили 10 штурмов, написали военные.
О контрнаступательных действиях Генштаб пока что не сообщал.
- 12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты завязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.
- 16 июня на Саммите мира Зеленский заявил, что задача Украины сегодня – не дать возможности успеха в наступательных действиях захватчикам в Харьковской области. Однако он отметил, что ситуация в области уже стала лучше благодаря действиям украинских защитников.
- 17 июня главком сообщил, что характер действий россиян существенно не изменился, а основные усилия они сейчас сосредотачивают на Покровском направлении.
Читайте также: Секретарь СНБО озвучил задачу Украины в войне: Остановить россиян на фронте и бить по России