Зеленский: Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян в Харьковской области

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Силам обороны удается постепенно вытеснять россиян из Харьковской области, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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"Первое – доклады военных. Отчитались по фронту: прежде всего Покровское и другие направления в Донецкой области. Также Харьковская область. Удается нашим силам постепенно вытеснять оккупанта из Харьковской области", – заявил он.

В вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ситуация в Харьковской области остается напряженной, защитники продолжают меры по усилению обороны.

За 16 июня произошло 14 атак захватчиков в районе Волчанска и одна – вблизи села Липцы, в самом городе Волчанск Силы обороны отразили 10 штурмов, написали военные.

О контрнаступательных действиях Генштаб пока что не сообщал.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

12 июня главнокомандующий ВСУ сообщил, что оккупанты завязли в Волчанске, несмотря на привлеченные силы и средства, которые они постоянно пополняют людьми из подразделений, воюющих на других направлениях.

16 июня на Саммите мира Зеленский заявил, что задача Украины сегодня – не дать возможности успеха в наступательных действиях захватчикам в Харьковской области. Однако он отметил, что ситуация в области уже стала лучше благодаря действиям украинских защитников.

17 июня главком сообщил, что характер действий россиян существенно не изменился, а основные усилия они сейчас сосредотачивают на Покровском направлении.

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