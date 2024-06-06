В Волчанске морпех в рукопашном бою одолел оккупанта холодным оружием – ВСУ

У защитника закончился боезапас, а у захватчика заклинил автомат

Фото: 501 отдельный батальон морской пехоты

В Волчанске Харьковской области украинский морской пехотинец из 501 отдельного батальона в рукопашном поединке одолел российского оккупанта холодным оружием. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Бой состоялся утром 4 июня – отделение морпехов получило боевую задачу выбить захватчиков на одной из позиций на окраине Волчанска, где оккупанты успели укрепиться и занять дом местных жителей, отметил спикер.

А когда до позиций захватчиков оставалось десять метров, у матроса Вадима Ярошени закончился боезапас – и тот ясно видел, что в него целился оккупант из автомата, рассказывает Волошин.

Однако, отметил военный, выстрелы так и не прозвучали – тогда морпех понял, что у оккупанта заклинило оружие.

После этого матрос сократил дистанцию и с помощью холодного оружия ликвидировал захватчика, подытожил спикер

Вадим Ярошеня (Фото: 501-й отдельный батальон морской пехоты)

Волошин отметил, что 6 июня на Харьковском направлении активных штурмовых действий россиян не происходило.

По его данным, потери россиян за минувшие сутки составили: 179 человек, из них 42 – безвозвратные, 31 единица вооружения и военной техники (уничтожена боевая бронированная машина, одна артиллерийская система, девять беспилотников, четыре автомобиля и семь единиц спецтехники; повреждены – танк, две артсистемы и пять автомобилей).

"Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи и осуществляют меры по усилению устойчивости обороны", – сообщил спикер.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

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