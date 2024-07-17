Россияне ракетой уничтожили гражданскую переправу через Оскол в Харьковской области

Российский самолет с ракетами типа Х (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Россияне нанесли ракетный удар – в очередной раз уничтожили гражданскую переправу через реку Оскол в Купянской общине Харьковской области. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов, передает Укринформ.

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"Сегодня ночью враг в очередной раз разрушил переправу через реку Оскол. Сейчас будем принимать все меры по ее восстановлению, это уже, к сожалению, типичная ситуация для нас", – сообщил он.

По данным чиновника, по переправе оккупанты ударили ракетой.

По мнению Синегубова, россияне показывают, что для них принципиально уничтожить переправу: раньше по ней били управляемыми авиабомбами или другими средствами, теперь ударили ракетой типа Х.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

"В сочетании с усилением штурмов, уничтожением переправ – Купянское направление остается для врага приоритетным", – отметил глава ОВА.

По его словам, переправу будут восстанавливать, потому что она, в том числе, используется для эвакуации.

Синегубов подчеркнул, что это была гражданская переправа: "Где двигаются люди, грузовики, где двигается гражданский автотранспорт, автобусы, в том числе это маршруты эвакуации".

Утром областная прокуратура сообщила, что россияне совершили авиаудар по Боровой Изюмского района: повреждены помещения автомойки, кафе, частные и многоэтажные дома.

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