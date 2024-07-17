Росіяни ракетою знищили цивільну переправу через Оскіл на Харківщині
Росіяни здійснили ракетний удар – учергове знищили цивільну переправу через річку Оскіл у Куп'янській громаді Харківщини. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"Сьогодні вночі ворог учергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення й відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас", – повідомив він.
За даними посадовця, по переправі окупанти вдарили ракетою.
На думку Синєгубова, росіяни показують, що для них принципово знищити переправу: раніше по ній били керованими авіабомбами або іншими засобами, тепер вдарили ракетою типу Х.
"У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ – Куп'янський напрямок залишається для ворога пріоритетним", – зазначив голова ОВА.
За його словами, переправу будуть відновлювати, тому що вона зокрема використовується для евакуації.
Синєгубов наголосив, що це була цивільна переправа: "Де рухаються люди, вантажівки, де рухається цивільний автотранспорт, автобуси, зокрема це й маршрути евакуації".
- Вранці обласна прокуратура повідомила, що росіяни здійснили авіаудар по Боровій Ізюмського району: пошкоджено приміщення автомийки, кафе, приватні та багатоповерхові будинки.
Читайте також: Росія подвійним ударом вбила під Харковом людей і поранила 22, серед них – дитина