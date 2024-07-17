Росіяни ракетою знищили цивільну переправу через Оскіл на Харківщині

Російський літак з ракетами типу Х (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни здійснили ракетний удар – учергове знищили цивільну переправу через річку Оскіл у Куп'янській громаді Харківщини. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

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"Сьогодні вночі ворог учергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення й відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас", – повідомив він.

За даними посадовця, по переправі окупанти вдарили ракетою.

На думку Синєгубова, росіяни показують, що для них принципово знищити переправу: раніше по ній били керованими авіабомбами або іншими засобами, тепер вдарили ракетою типу Х.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

"У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ – Куп'янський напрямок залишається для ворога пріоритетним", – зазначив голова ОВА.

За його словами, переправу будуть відновлювати, тому що вона зокрема використовується для евакуації.

Синєгубов наголосив, що це була цивільна переправа: "Де рухаються люди, вантажівки, де рухається цивільний автотранспорт, автобуси, зокрема це й маршрути евакуації".

Вранці обласна прокуратура повідомила, що росіяни здійснили авіаудар по Боровій Ізюмського району: пошкоджено приміщення автомийки, кафе, приватні та багатоповерхові будинки.

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