Росія подвійним ударом вбила під Харковом людей та поранила 22, серед них – дитина

Росія подвійним ударом вбила під Харковом людей та поранила 22, серед них – дитинадоповнено
Вдень 13 липня російські окупаційні війська завдали удару по селищу Буди у Харківському районі, внаслідок чого є жертви та поранені. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Спочатку глава ОВА повідомив, що осколкове поранення отримав 24-річний чоловік.
Згодом Синєгубов заявив, що росіяни завдали повторного удару по Будах, з'явилась інформація про нових постраждалих та одного загиблого. Загалом, за попередніми даними, поранення дістали 16 людей, дев'ятьох госпіталізували, з-поміж них – дитина.
Також постраждала карета "швидкої", яка прибула на виклик після повторного удару.
ДОПОВНЕНО о 17:46. Кількість загиблих збільшилася до двох, постраждалих – до 22, заявив Синєгубов.
- Зранку 3 липня 2024 року російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.
- Пізніше того самого дня Росія скинула три авіабомби на Харків, з-під завалів дістали дитину.
- В ніч проти 8 липня внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку, постраждали дві жінки.
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