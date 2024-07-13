Росія подвійним ударом вбила під Харковом людей та поранила 22, серед них – дитина

Дев'ять з 16 постраждалих госпіталізували внаслідок російського удару по селищу Буди на Харківщині

Олег Синєгубов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Вдень 13 липня російські окупаційні війська завдали удару по селищу Буди у Харківському районі, внаслідок чого є жертви та поранені. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Спочатку глава ОВА повідомив, що осколкове поранення отримав 24-річний чоловік.

Згодом Синєгубов заявив, що росіяни завдали повторного удару по Будах, з'явилась інформація про нових постраждалих та одного загиблого. Загалом, за попередніми даними, поранення дістали 16 людей, дев'ятьох госпіталізували, з-поміж них – дитина.

Також постраждала карета "швидкої", яка прибула на виклик після повторного удару.

ДОПОВНЕНО о 17:46. Кількість загиблих збільшилася до двох, постраждалих – до 22, заявив Синєгубов.

Зранку 3 липня 2024 року російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.

Пізніше того самого дня Росія скинула три авіабомби на Харків, з-під завалів дістали дитину.

В ніч проти 8 липня внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку, постраждали дві жінки.

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