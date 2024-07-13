Сікорський: Польща розглядає збиття російських ракет над Україною

Ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами

Радослав Сікорський (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає українську пропозицію збивати російські ракети близько до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі. Його слова цитує видання BBC.

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Сікорський зазначив – наразі це ідея, але країна вивчає її.

За його словами, деякі російські ракети, недалеко від польського кордону, перетнули повітряний простір Білорусі й увійшли в польський приблизно на 40 секунд. Він визнав – такий короткий проміжок залишає Польщі мало часу для реагування.

Однак пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету, яка прямує через захід України в напрямку Польщі. Сікорський зауважив, що дилема полягає у тому, що якщо країна збиватиме ракети у власному повітряному просторі – уламки становитимуть загрозу для громадян та власності Польщі.

За його словами, українці не проти, щоб Польща збивала ракети над українською територією. Він вважає збивання Польщею ракет ще над Україною "самозахистом" і наразі це лише ідея.

Сікорський сказав, що російська ракета впала біля його будинку в Бидгощі приблизно за 500 км від білоруського кордону, не завдавши нікому шкоди, у грудні 2022 року. Двоє громадян Польщі загинули через падіння уламків, коли Україна збила російську ракету біля польського кордону місяцем раніше.

Ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

Польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї, та зазначив, що такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.

10 липня речник Білого дому з питань нацбезпеки, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет у небі над Україною, заявив, що ніхто не хоче ескалації.

Того самого дня міністр національної оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає.

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