Кірбі про перехоплення Польщею російських ракет над Україною: Ніхто не хоче ескалації

Джон Кірбі (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет у небі над Україною, заявив, що ніхто не хоче ескалації. Таку думку він висловив у коментарі Polskie Radio.

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"Ніхто не хоче ескалації цієї війни. Ми хочемо шукати шляхи, як зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це було б не добре для українців, це було б не добре для поляків, це було б не добре для всіх", – сказав Кірбі.

За словами речника Білого дому, американці не хочуть війни з Росією. Він також зазначив, що польська влада має сама визначати й висловлювати свою позицію щодо процедур самооборони.

"Ми не хочемо давати російському диктатору Володимиру Путіну аргументи, що війну спровокувало НАТО, що це війна між Росією та Заходом або між Росією та США", – сказав він.

8 липня Київ і Варшава підписали безпекову угоду, в якій прописано можливість перехоплення Польщею російських ракет і дронів у небі над Україною.

Польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї та зазначив, що такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.

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