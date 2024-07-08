В угоді із Польщею вперше прописано можливість перехоплення ракет і дронів РФ: деталі від Туска
У підписаній 8 липня безпековій угоді між Україною і Польщею вперше передбачається можливість перехоплення російських ракет і дронів. Детальніше про це під час пресконференції із президентом Володимиром Зеленським розповів польський прем’єр Дональд Туск – зокрема, зазначив, що це поки на рівні "ідеї".
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В Офісі президента наголосили, що підписаний із Варшавою документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.
Про це йдеться в розділі про оборонне та військове співробітництво: "Учасники погоджуються з необхідністю продовження двостороннього діалогу та діалогів з іншими партнерами, спрямованих на вивчення обґрунтування та доцільності можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет і дронів, випущених у напрямку території Польщі, дотримуючись необхідних процедур, погоджених державами та причетними організаціями".
Туск зазначив, що ідея реагування на загрози, які прямують у напрямку Польщі, зародилася саме у Варшаві. У Польщі пропонують не чекати, доки повітряні цілі влетять на територію НАТО, а намагатись їх збити їх, поки вони є ще над Україною.
"Це здається абсолютно логічним. Польща була першою країною, яка почала про це говорити з Україною. Ми потребуємо для цього однозначної співпраці в рамках НАТО. Бо цього роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності", – сказав Туск.
Водночас, за його словами, Польща не має ілюзій щодо того, що це буде легким рішенням.
"І тому в документі ми прописали бажання, потребу такої розмови. Включимо до цієї розмови інших союзників <…> Отже, справу трактуємо як серйозну, відкриту, але ще не завершену", – сказав Туск.
- Угода із Польщею стала вже 21-ю. Також підписано документи із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою.
- Зеленський анонсував, що Україна підпише ще одну безпекову угоду під час саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.