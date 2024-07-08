В угоді із Польщею вперше прописано можливість перехоплення ракет і дронів РФ: деталі від Туска

Вперше у безпековому документі, підписаному Україною з іншою державою, йдеться про можливу участь цієї держави у відбитті ракетних і дронових атак РФ

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

У підписаній 8 липня безпековій угоді між Україною і Польщею вперше передбачається можливість перехоплення російських ракет і дронів. Детальніше про це під час пресконференції із президентом Володимиром Зеленським розповів польський прем’єр Дональд Туск – зокрема, зазначив, що це поки на рівні "ідеї".

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В Офісі президента наголосили, що підписаний із Варшавою документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Про це йдеться в розділі про оборонне та військове співробітництво: "Учасники погоджуються з необхідністю продовження двостороннього діалогу та діалогів з іншими партнерами, спрямованих на вивчення обґрунтування та доцільності можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет і дронів, випущених у напрямку території Польщі, дотримуючись необхідних процедур, погоджених державами та причетними організаціями".

Туск зазначив, що ідея реагування на загрози, які прямують у напрямку Польщі, зародилася саме у Варшаві. У Польщі пропонують не чекати, доки повітряні цілі влетять на територію НАТО, а намагатись їх збити їх, поки вони є ще над Україною.

"Це здається абсолютно логічним. Польща була першою країною, яка почала про це говорити з Україною. Ми потребуємо для цього однозначної співпраці в рамках НАТО. Бо цього роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності", – сказав Туск.

Водночас, за його словами, Польща не має ілюзій щодо того, що це буде легким рішенням.

"І тому в документі ми прописали бажання, потребу такої розмови. Включимо до цієї розмови інших союзників <…> Отже, справу трактуємо як серйозну, відкриту, але ще не завершену", – сказав Туск.