В соглашении с Польшей прописана возможность перехвата ракет и дронов РФ: детали от Туска
В подписанном 8 июля договоре безопасности между Украиной и Польшей впервые предусматривается возможность перехвата российских ракет и дронов. Детальнее об этом во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским рассказал польский премьер Дональд Туск – в частности, отметил, что это пока на уровне "идеи".
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В Офисе президента подчеркнули, что подписанный с Варшавой документ впервые из уже подписанных двусторонних соглашений о безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины.
Об этом говорится в разделе об оборонном и военном сотрудничестве: "Участники соглашаются с необходимостью продолжения двустороннего диалога и диалогов с другими партнерами, направленных на изучение обоснования и целесообразности возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и причастными организациями".
Туск отметил, что идея реагирования на угрозы, направляющиеся в сторону Польши, зародилась именно в Варшаве. В Польше предлагают не ждать, пока воздушные цели влетят на территорию НАТО, а пытаться сбить их, пока они находятся еще над Украиной.
"Это кажется абсолютно логичным. Польша была первой страной, которая начала об этом говорить с Украиной. Мы нуждаемся для этого в однозначном сотрудничестве в рамках НАТО. Потому что акции такого рода все же требуют общей натовской ответственности", – сказал Туск.
При этом, по его словам, Польша не питает иллюзий относительно того, что это будет легким решением.
"И потому в документе мы прописали желание, потребность такого разговора. Включим в этот разговор других союзников <…> Итак, дело трактуем как серьезное, открытое, но еще не завершенное", – сказал Туск.
- Соглашение с Польшей стало уже 21-м. Также подписаны документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой.
- Зеленский анонсировал, что Украина подпишет еще одно соглашение о безопасности во время саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.