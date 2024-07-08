В соглашении с Польшей прописана возможность перехвата ракет и дронов РФ: детали от Туска

Впервые в документе о безопасности, подписанном с другим государством, говорится о возможном участии этой страны в отражении ракетных/дроновых атак РФ

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

В подписанном 8 июля договоре безопасности между Украиной и Польшей впервые предусматривается возможность перехвата российских ракет и дронов. Детальнее об этом во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским рассказал польский премьер Дональд Туск – в частности, отметил, что это пока на уровне "идеи".

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В Офисе президента подчеркнули, что подписанный с Варшавой документ впервые из уже подписанных двусторонних соглашений о безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины.

Об этом говорится в разделе об оборонном и военном сотрудничестве: "Участники соглашаются с необходимостью продолжения двустороннего диалога и диалогов с другими партнерами, направленных на изучение обоснования и целесообразности возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и причастными организациями".

Туск отметил, что идея реагирования на угрозы, направляющиеся в сторону Польши, зародилась именно в Варшаве. В Польше предлагают не ждать, пока воздушные цели влетят на территорию НАТО, а пытаться сбить их, пока они находятся еще над Украиной.

"Это кажется абсолютно логичным. Польша была первой страной, которая начала об этом говорить с Украиной. Мы нуждаемся для этого в однозначном сотрудничестве в рамках НАТО. Потому что акции такого рода все же требуют общей натовской ответственности", – сказал Туск.

При этом, по его словам, Польша не питает иллюзий относительно того, что это будет легким решением.

"И потому в документе мы прописали желание, потребность такого разговора. Включим в этот разговор других союзников <…> Итак, дело трактуем как серьезное, открытое, но еще не завершенное", – сказал Туск.