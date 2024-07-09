США: Збиття Польщею російських ракет над Україною можуть обговорити на саміті НАТО

Меттью Міллер заявив, що на саміті можуть порушити це питання, якщо прем'єр Польщі Дональд Туск цього захоче

Меттью Міллер (Фото: ЕРА)

Потенційне збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі під час атак на Україну, союзники можуть обговорити на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Сполучених Штатів Меттью Міллер.

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8 липня президент Володимир Зеленський та польський прем'єр Дональд Туск підписали безпекову угоду, в якій, зокрема, передбачається можливість перехоплення російських ракет і дронів.

Туск тоді заявив, що краще не чекати, поки повітряні цілі влетять на територію НАТО, а намагатись збити їх, поки вони є ще над Україною.

"Ми потребуємо для цього однозначної співпраці в межах НАТО. Бо цього роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності", – сказав він.

Міллер наголосив, що на саміті НАТО дійсно можуть порушити це питання, "якщо він [Туск] захоче".

"У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, щоразу, коли член НАТО хоче порушити питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав", – заявив речник.

У травні в інтерв'ю Reuters президент Зеленський заявив, що участь польських Військово-повітряних сил у відбитті російських ракетних атак не втягне Польщу у війну, а одного дня випущена Росією ракета "може впасти на голови" мирних громадян держави.

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