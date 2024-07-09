США: Збиття Польщею російських ракет над Україною можуть обговорити на саміті НАТО
Потенційне збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі під час атак на Україну, союзники можуть обговорити на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Сполучених Штатів Меттью Міллер.
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8 липня президент Володимир Зеленський та польський прем'єр Дональд Туск підписали безпекову угоду, в якій, зокрема, передбачається можливість перехоплення російських ракет і дронів.
Туск тоді заявив, що краще не чекати, поки повітряні цілі влетять на територію НАТО, а намагатись збити їх, поки вони є ще над Україною.
"Ми потребуємо для цього однозначної співпраці в межах НАТО. Бо цього роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності", – сказав він.
Міллер наголосив, що на саміті НАТО дійсно можуть порушити це питання, "якщо він [Туск] захоче".
"У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, щоразу, коли член НАТО хоче порушити питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав", – заявив речник.
- У травні в інтерв'ю Reuters президент Зеленський заявив, що участь польських Військово-повітряних сил у відбитті російських ракетних атак не втягне Польщу у війну, а одного дня випущена Росією ракета "може впасти на голови" мирних громадян держави.
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