США: Сбитие Польшей российских ракет над Украиной могут обсудить на саммите НАТО

Мэттью Миллер заявил, что на саммите могут поднять этот вопрос, если премьер Польши Дональд Туск этого захочет

Мэттью Миллер (Фото: ЕРА)

Потенциальное сбитие российских ракет, которые летят в сторону Польши во время атак на Украину, союзники могут обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер.

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8 июля президент Владимир Зеленский и польский премьер Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, в котором, в частности, предусматривается возможность перехвата российских ракет и дронов.

Туск тогда заявил, что лучше не ждать, пока воздушные цели влетят на территорию НАТО, а пытаться сбить их, пока они еще над Украиной.

"Мы нуждаемся для этого однозначного сотрудничества в рамках НАТО. Так как этого рода акции все же требуют общей натовской ответственности", — сказал он.

Миллер подчеркнул, что на саммите НАТО действительно могут поднять этот вопрос, "если он [Туск] захочет".

"У меня нет информации о каких-либо изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, что всякий раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств", – заявил спикер.

В мае в интервью Reuters президент Зеленский заявил, что участие польских Военно-воздушных сил в отражении российских ракетных атак не втянет Польшу в войну, а однажды выпущенная Россией ракета "может упасть на головы" мирных граждан государства.

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