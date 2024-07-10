Кирби о перехвате Польшей российских ракет над Украиной: Никто не хочет эскалации

Джон Кирби (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, комментируя возможность перехвата Польшей российских ракет в небе над Украиной, заявил, что никто не хочет эскалации. Такое мнение он высказал в комментарии Polskie Radio.

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"Никто не хочет эскалации этой войны. Мы хотим искать пути, как сделать Украину эффективной, но мы не хотим эскалации. Это было бы не хорошо для украинцев, это было бы не хорошо для поляков, это было бы не хорошо для всех", – сказал Кирби.

По словам спикера Белого дома, американцы не хотят войны с Россией. Он также отметил, что польские власти должны сами определять и высказывать свою позицию относительно процедур самообороны.

"Мы не хотим давать российскому диктатору Владимиру Путину аргументы, что войну спровоцировало НАТО, что это война между Россией и Западом или между Россией и США", – сказал он.

8 июля Киев и Варшава подписали соглашение о безопасности, в котором прописана возможность перехвата Польшей российских ракет и дронов в небе над Украиной.

Польский премьер Туск объяснил, что это пока на уровне идеи и отметил, что такого рода акции все же требуют общей натовской ответственности.

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