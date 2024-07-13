Сикорский: Польша рассматривает сбивание российских ракет над Украиной

Это предложение было включено в общее оборонное соглашение между двумя странами

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает украинское предложение сбивать российские ракеты вблизи польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве. Его слова цитирует издание BBC.

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Сикорский отметил – сейчас это идея, но страна ее изучает.

По его словам, некоторые российские ракеты, находящиеся вблизи польской границы, пересекли воздушное пространство Беларуси и вошли в польское пространство примерно на 40 секунд. Он признал, что такой короткий промежуток оставляет Польше мало времени для ответа.

Однако это предложение теоретически охватывает все ракеты, пролетающие через западную Украину в направлении Польши. Сикорский отметил, что дилемма состоит в том, что если страна сбивает ракеты в своем воздушном пространстве, то обломки будут представлять угрозу для польских граждан и имущества.

По его словам, украинцы не против того, чтобы Польша сбивала ракеты над территорией Украины. Он считает, что сбивание ракет Польшей над Украиной – "самооборона", и пока это лишь идея.

Сикорский заявил, что российская ракета упала около его дома в Быдгоще, примерно в 500 км от беларуской границы, не причинив никому вреда, в декабре 2022 года. Два польских гражданина погибли в результате падения обломков, когда Украина сбила российскую ракету около польской границы за месяц до этого.

Предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского.

Польский премьер Туск объяснил, что это пока на уровне идеи, и отметил, что такого рода акции все же требуют общей натовской ответственности.

10 июля представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности, комментируя возможность перехвата Польшей российских ракет в небе над Украиной, заявил, что никто не хочет эскалации.

В тот же день министр национальной обороны Польши заявил, что страна не сможет выполнить требование Киева без решения всего НАТО – такого консенсуса в альянсе в настоящее время нет.

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