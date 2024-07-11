Четыре страны ЕС хотят совместно разрабатывать крылатые ракеты дальностью более 500 км

Министры обороны стран подписали соответствующее письмо о намерениях в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, пишет Reuters

Немецкая дальнобойная ракета. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Франция, Германия, Италия и Польша планируют совместную разработку крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 км. Министры обороны стран подписали письмо о намерениях в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters.

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По данным агентства, страны планируют это, чтобы "заполнить пробел в европейских арсеналах", который, по их словам, обнаружила война России в Украине.

Министры обороны стран подписали соответствующее письмо о намерениях в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, отметили журналисты.

11 июля Белый дом сообщил, что в 2026 году США начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что такое решение позволит закрыть "серьезный пробел в обороне региона НАТО".

11 апреля президент Финляндии Стубб заявил, что страны НАТО должны быть менее воинственными в своей риторике против РФ и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту.

5 июля Reuters писало, что на саммите НАТО в Вашингтоне впервые объявят обязательства по оборонной промышленности, в частности, стандартизации артснарядов, чтобы сделать их взаимозаменяемыми на поле боя.

8 июля Reuters писало, что НАТО понадобится создать от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России.

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