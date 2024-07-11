США в 2026 году разместят в Германии ракетные комплексы большой дальности

В частности речь идет о ракетах SM-6 и Tomahawk

Флаги США и Германии (Фото: Christian Charisius/EPA)

В 2026 году Соединенные Штаты начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Об этом говорится в совместном заявлении стран, обнародованном Белым домом.

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В нем говорится, что США начнут эпизодическое развертывание дальнобойных огневых средств своей оперативно-тактической группы в Германии. Это будет происходить в рамках планирования долгосрочного размещения этих средств в будущем.

Эти виды оружия представляют собой зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальное гиперзвуковое вооружение, которое имеет большую дальность поражения, чем наземные огневые средства, которые сейчас размещены в Европе.

"Применение этих передовых сил и средств продемонстрирует приверженность США НАТО и их вклад в европейское интегрированное сдерживание", – отмечается в сообщении.

СПРАВКА. SM-6 – американская зенитная ракета с активной системой самонаведения. Максимальная дальность полета – около 450 км. Ее поставили на вооружение в 2013 году. Tomahawk – крылатая ракета большого радиуса действия подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования дальностью до 1800 км. Совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Находится на вооружении кораблей и подлодок ВМС США.

В конце июня армия США заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет для Patriot стоимостью $4,5 млрд.

9 июля США подписали с Польшей второе соглашение о прямом кредите на $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot, а также танков Abrams.

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