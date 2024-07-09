США выделили Польше $2 млрд на покупку оружия. В списке: F-35, Patriot и Abrams
США подписали с Польшей второе соглашение о прямом кредите на $2 млрд на закупку истребителей F-35, зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также танков Abrams. Об этом заявил глава пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер.
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Миллер акцентировал, что Польша – верный союзник США и это соглашение "еще больше укрепит восточный фланг НАТО".
Он рассказал, что Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации и закупает американское оборонное оборудование: самолеты F-35, ракетные системы Patriot, боевые танки Abrams.
По словам представителя Госдепа, Польша является лидером в НАТО и сейчас тратит на оборону 4% ВВП, что является самым высоким показателем в Альянсе.
Прямые кредиты в рамках программы Foreign Military Financing – это инструмент сотрудничества в сфере безопасности, зарезервированный для некоторых из важнейших партнеров в сфере безопасности США, рассказал он.
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