США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю зброї. У списку: F-35, Patriot і Abrams

У Держдепі США акцентували, що Польща – вірний союзник країни й ця угода "ще більше зміцнить східний фланг НАТО"

F-35 (Фото: EPA)

США підписали з Польщею другу угоду про прямий кредит на $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також танків Abrams. Про це заявив очільник пресслужби Державного департаменту США Меттью Міллер.

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Міллер акцентував, що Польща – вірний союзник США й ця угода "ще більше зміцнить східний фланг НАТО".

Він розповів, що Польща здійснює масштабну програму військової модернізації та закуповує американське оборонне обладнання: літаки F-35, ракетні системи Patriot, бойові танки Abrams.

За словами представника Держдепу, Польща є лідером в НАТО і наразі витрачає на оборону 4% ВВП, що є найвищим показником в Альянсі.

Прямі кредити в рамках програми Foreign Military Financing — це інструмент співпраці у сфері безпеки, зарезервований для деяких з найважливіших партнерів у сфері безпеки США, розповів він.