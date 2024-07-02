Польща й Німеччина збільшать присутність на східному фланзі НАТО

Олаф Шольц та Дональд Туск (Фото: Marcin Obara/EPA)

Польща й Німеччина ухвалили рішення збільшити свою присутність на східному фланзі НАТО. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Дональд Туск домовилися під час міжурядових переговорів, перших з 2018 року, передає Reuters.

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Також лідери країн домовилися координувати допомогу Україні. Однак, як пише Reuters, у Туска та Шольца є розбіжності в оборонних питаннях.

Польський прем’єр виявляє прихильність до спільного фінансування Європейським Союзом оборонних проєктів, тоді як канцлер Німеччини виступає за те, що ЄС не повинен фінансувати закупівлі озброєння або національні оборонні бюджети.

Туск заявив, що продовжить наголошувати партнерам з ЄС на важливості координації оборонних закупівель. І зауважив, що "Польща витрачає величезні гроші на озброєння".

7 травня Туск закликав Євросоюз мобілізувати 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему ППО.

24 травня Reuters писало, що Польща та Греція надіслали до Європейської комісії листа, у якому закликають створити загальноєвропейську систему ППО.

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