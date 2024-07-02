Шольц приїхав до Туска у Варшаву. Там відбудуться перші з 2018-го міжурядові консультації

Польське агентство преси зазначило, що міжурядові консультації сприймаються як нова сторінка у відносинах між країнами

Олаф Шольц та Дональд Туск (Фото: Х)

Німецький канцлер Олаф Шольц 2 липня прибув із робочим візитом до Польщі – там він зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

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"Сьогодні Європа потребує сильного лідерства та спільної позиції з питань безпеки", – привітав Туск свого колегу у польській столиці.

Польське агентство преси зазначило, що міжурядові консультації між Туском і Шольцом сприймаються як нова сторінка у відносинах між країнами.

Останні такі відбулися 2018 року між канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким.

За даними агентства, Німеччина може ініціювати пільги для поляків, які постраждали під час Другої світової війни та ще досі живі. Про це також повідомляв генсек Християнсько-демократичного союзу Павел Земяк.

Німецька газета Sueddeutsche Zeitung пише, що Німеччина запропонує Польщі пакет допомоги із трьох частин вартістю в кілька сотень мільйонів євро.

Перша частина вже реалізована – проєкт Польсько-німецького дому. Друга частина передбачає "фінансовий жест" для ще живих польських жертв Третього Рейху.

А третя стосується військової підтримки для оборони східного флангу Польщі проти загрози з боку Росії.

Німецький канцлер хоче покращити відносини з Польщею після того, як минулого року прем’єр-міністр Дональд Туск вступив на посаду.

Відносини між країнами погіршилися за колишнього уряду Польщі, яким керувала права популістська партія Право і справедливість. Лідери партії вимагали від Берліна виплатити понад 1 трлн євро репарацій за війну.

Тоді Німеччина відхилила ці вимоги, зауваживши, що "питання закрито" через низку післявоєнних угод.

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