Шольц приехал к Туску – пройдут первые с 2018-го межправительственные консультации
Немецкий канцлер Олаф Шольц 2 июля прибыл с рабочим визитом в Польшу – там он встретился с премьер-министром Дональдом Туском.
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"Сегодня Европа нуждается в сильном лидерстве и общей позиции по вопросам безопасности", – приветствовал Туск своего коллегу в польской столице.
Польское агентство прессы отметило, что межправительственные консультации между Туском и Шольцем воспринимаются как новая страница в отношениях между странами.
Последние такие произошли в 2018 году между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьером Польши Матеушем Моравецким.
По данным агентства, Германия может инициировать льготы для поляков, пострадавших во время Второй мировой войны, которые до сих пор живых. Об этом также сообщал генсек Христианско-демократического союза Павел Земяк.
Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung пишет, что Германия предложит Польше пакет помощи из трех частей стоимостью в несколько сотен миллионов евро.
Первая часть уже реализована – проект Польско-германского дома. Вторая часть подразумевает "финансовый жест" для еще живых польских жертв Третьего Рейха.
Третья же касается военной поддержки для обороны восточного фланга Польши против угрозы со стороны России.
- Немецкий канцлер хочет улучшить отношения с Польшей после того, как в прошлом году премьер-министр Дональд Туск вступил в должность.
- Отношения между странами ухудшились при бывшем правительстве Польши, которым руководила правая популистская партия Право и справедливость. Лидеры партии потребовали от Берлина выплатить более 1 трлн евро репараций за войну.
- Тогда Германия отклонила эти требования, заметив, что "вопрос закрыт" из-за ряда послевоенных соглашений.
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