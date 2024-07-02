Шольц приехал к Туску – пройдут первые с 2018-го межправительственные консультации

Польское агентство прессы отметило, что межправительственные консультации воспринимаются как новая страница в отношениях между странами

Олаф Шольц и Дональд Туск (Фото: Х)

Немецкий канцлер Олаф Шольц 2 июля прибыл с рабочим визитом в Польшу – там он встретился с премьер-министром Дональдом Туском.

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"Сегодня Европа нуждается в сильном лидерстве и общей позиции по вопросам безопасности", – приветствовал Туск своего коллегу в польской столице.

Польское агентство прессы отметило, что межправительственные консультации между Туском и Шольцем воспринимаются как новая страница в отношениях между странами.

Последние такие произошли в 2018 году между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьером Польши Матеушем Моравецким.

По данным агентства, Германия может инициировать льготы для поляков, пострадавших во время Второй мировой войны, которые до сих пор живых. Об этом также сообщал генсек Христианско-демократического союза Павел Земяк.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung пишет, что Германия предложит Польше пакет помощи из трех частей стоимостью в несколько сотен миллионов евро.

Первая часть уже реализована – проект Польско-германского дома. Вторая часть подразумевает "финансовый жест" для еще живых польских жертв Третьего Рейха.

Третья же касается военной поддержки для обороны восточного фланга Польши против угрозы со стороны России.

Немецкий канцлер хочет улучшить отношения с Польшей после того, как в прошлом году премьер-министр Дональд Туск вступил в должность.

Отношения между странами ухудшились при бывшем правительстве Польши, которым руководила правая популистская партия Право и справедливость. Лидеры партии потребовали от Берлина выплатить более 1 трлн евро репараций за войну.

Тогда Германия отклонила эти требования, заметив, что "вопрос закрыт" из-за ряда послевоенных соглашений.

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