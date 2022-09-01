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Германия не будет выплачивать репарации Польше за нацистов. Заявляют, что "вопрос закрыт"

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 21:08
Германия не будет выплачивать репарации Польше за нацистов. Заявляют, что
Флаг ФРГ (фото: unsplash.com)

Правительство Германии не собирается выплачивать репарации Польше за нацистскую оккупацию времен Второй мировой войны. Об этом сообщает AFP.

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В ФРГ отклонили призыв Польши к переговорам с Берлином о репарациях за Вторую мировую войну. Немцы заявили, что "вопрос закрыт". 

Ранее председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна намерена запросить у Германии репарации за нацистскую оккупацию 1939-1945 годов. 

Отчет о потерях, понесенных Польшей во время Второй мировой войны, был представлен 1 сентября в Королевском замке в Варшаве. Итоговая сумма ущерба составила, согласно докладу, 6,2 трлн злотых (примерно соответствует 1,33 трлн евро).

Качиньский заявил, что ожидает негативной реакции со стороны немецких властей, но отметил, что "за такие вещи нужно бороться, иногда в течение многих лет".

  • Тема репараций начала активно обсуждаться в польском обществе в 2017 году. В частности, о праве Польши на возмещение ущерба заявила на тот момент премьер-министр Польши Беата Шидло.
  • В 2019 году Германия заявила, что считает все свои обязательства по выплате репараций Польше за ущерб во время Второй мировой войны полностью выполненными.
  • В 2017 году Польша также поднимала вопрос о том, что по Рижскому мирному договору 1921 года с РСФСР Польша должна была получить 30 млн рублей золотом, но эти деньги никогда не были выплачены.

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Дмитро Гриниченко
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Вторая мировая война Германия польша репарации
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