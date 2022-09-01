Репарации за нацистскую оккупацию: Польша намерена требовать от Германии 1,3 трлн евро

Польша намерена запросить у Германии репарации за нацистскую оккупацию 1939-1945 годов, заявил председатель правящей партии Право и справедливость Ярослав Качиньский. Об этом сообщает PAP.

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В день 83-й годовщины вторжения Третьего Рейха в Польшу и начала Второй мировой войны, Качиньский заявил, что Польша готова запросить у Германии компенсацию ущерба, понесенного страной от оккупации 1939-1945 годов.

Отчет о потерях, понесенных Польшей во время Второй мировой войны, был представлен сегодня в Королевском замке в Варшаве в присутствии премьер-министра Матеуша Моравецкого , маршала Сейма Эльжбеты Витек и других официальных лиц. Отчет был подготовлен парламентской командой, действовавшей в предыдущий избирательный период. Над докладом работали около 30 экспертов (историков, экономистов, оценщиков недвижимости) и 10 рецензентов.

Итоговая сумма ущерба составила, согласно докладу, 6,2 трлн злотых (примерно соответствует 1,33 трлн евро).

"Польша потребует военных репараций, компенсации за все, что немцы сделали в Польше между 1939 и 1945 годами", – сказал Качиньский. Он признался, что ожидает негативной реакции со стороны немецких властей. "Но за такие вещи нужно бороться, иногда в течение многих лет", — добавил он.

"Мы подчеркиваем, что это устранение определенного недостатка, определенного пробела в деятельности Польши как суверенного государства, что мы наконец объявляем то, о чем давно должны были объявить", – сказал он.

Тема репараций начала активно обсуждаться в польском обществе в 2017 году. В частности, о праве Польши на возмещение ущерба заявила на тот момент премьер-министр Польши Беата Шидло.

В 2019 году Германия заявила, что считает все свои обязательства по выплате репараций Польше за ущерб во время Второй мировой войны полностью выполненными.

После окончания войны компенсационные выплаты Польше осуществляла ГДР, однако Польша отказалась от них в 1953 году. Это решение в Польше сейчас называют нелегитимным, аргументируя тем, что оно было принято под давлением СССР.

В 2017 году Польша также поднимала вопрос о том, что по Рижскому мирному договору 1921 года с РСФСР Польша должна была получить 30 млн рублей золотом, но эти деньги никогда не были выплачены.