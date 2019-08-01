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Берлин отказался выплачивать Польше репарации, Варшава недовольна

Берлин отказался выплачивать Польше репарации, Варшава недовольна - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.08.2019, 12:15

В немецком МИД заявляют, что будут "хранить память о преступлениях нацистов"

ФРГ считает, что выполнила все обязательства по выплате репараций Польше за ущерб во время Второй мировой войны. Об этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает Укринформ.

"С юридической точки зрения это дело для нас закрыто", - заявил немецкий дипломат. Он также добавил, что дело никогда не будет закрыто для немцев в аспекте моральной ответственности.

Чапутович, в свою очередь, заявил, что Польша ощущает определенную несправедливость, считая, что Германия не возместила в полной мере нанесенный ущерб.

В мае глава парламентского комитета Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что репарации должны быть выплачены в размере $850 млрд.

Тема репараций начала активно обсуждаться в польском обществе в 2017 году. В частности, о праве Польши на возмещение ущерба заявила на тот момент премьер-министр Польши Беата Шидло.

Справка. После войны ГДР осуществляла компенсационные выплаты. Однако Польша отказалась от них в 1953 году. Сейчас в Польше это решение считают нелегитимным, аргументируя это решение было принято под давлением СССР.

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Хайко Маас Яцек Чапутович репарации Вторая мировая война
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