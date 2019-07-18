Глава МИД Германии рассказал о важности диалога с Москвой

Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о важности диалога с Москвой, находясь на форуме "Петербургский диалог", проходящем в Кенигсвинтере под Бонном. Об этом сообщает Welt.

"Без Москвы мы не ответим на актуальные вопросы мировой политики. И мы можем достичь прочного мира в Европе, только если будем работать вместе", - сказал Маас в четверг.

Именно поэтому, по словам главы немецкого МИД, "хорошо встретиться на "Петербургском диалоге" со своим российским коллегой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым".

Маас хочет поговорить с Лавровым о сохранении ядерного соглашения с Ираном, о будущем контроле над вооружением и ситуации на востоке Украины.

"В Донбассе мы недавно видели проблески надежды. Чтобы эти позитивные сигналы наконец указали путь к миру, Россия должна внести конструктивный вклад", - заявил глава МИД Германии.

Форум "Петербургский диалог" проходит в четверг и пятницу в Кенигсвинтере под Бонном. В первый день форума ожидается встреча Мааса и Лаврова - впервые с начала войны в Украине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что диалог с РФ необходимо вести с "позиции силы".