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18.07.2019, 10:27

Глава МИД Германии рассказал о важности диалога с Москвой

Глава МИД Германии рассказал о важности диалога с Москвой - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Хайко Мааса, чтобы закрепить появившиеся проблески надежды на мир на Донбассе, Россия должна сделать конструктивный вклад

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о важности диалога с Москвой, находясь на форуме "Петербургский диалог", проходящем в Кенигсвинтере под Бонном. Об этом сообщает Welt.

"Без Москвы мы не ответим на актуальные вопросы мировой политики. И мы можем достичь прочного мира в Европе, только если будем работать вместе", - сказал Маас в четверг.  

Именно поэтому, по словам главы немецкого МИД, "хорошо встретиться на "Петербургском диалоге" со своим российским коллегой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым".

Маас хочет поговорить с Лавровым о сохранении ядерного соглашения с Ираном, о будущем контроле над вооружением и ситуации на востоке Украины. 

"В Донбассе мы недавно видели проблески надежды. Чтобы эти позитивные сигналы наконец указали путь к миру, Россия должна внести конструктивный вклад", - заявил глава МИД Германии.

Форум "Петербургский диалог" проходит в четверг и пятницу в Кенигсвинтере под Бонном. В первый день форума ожидается встреча Мааса и Лаврова - впервые с начала войны в Украине. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что диалог с РФ необходимо вести с "позиции силы". 







                                    
                                

							

                                                    

							
							

								

									
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									Теги:
									Хайко Маас, Сергей Лавров, петербургский диалог								

							

							
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