Орбан в Киеве обсудит с Зеленским установление мира и двусторонние отношения

Виктор Орбан и Владимир Зеленский 27 июня (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Киев утром 2 июля, чтобы провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Важнейшими темами являются возможность установления мира и вопросы отношений между двумя странами, сообщает издание Index.

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Премьер Венгрии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, прибыл в Киев – там он проведет переговоры с Зеленским, сообщил глава пресс-службы Орбана венгерскому телеграфному агентству МТІ.

Важнейшая тема обсуждения – возможность установления мира, также лидеры обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений, отметил глава пресс-службы.

1 июля Венгрия взяла председательство в Совете ЕС — тогда же Орбан заявил, что "сделает шаги по содействию миру в Украине" уже на следующий день.

Ранее о визите Орбана в Киев сообщали западные медиа.

Орбан – один из самых известных критиков ЕС и НАТО относительно текущей военной помощи Киеву и один из немногих западных лидеров, которые встречались с российским диктатором Владимиром Путиным после вторжения 2022 года.

Во время встречи в Ужгороде, которая состоялась 29 января 2024 года, глава венгерского МИД Сийярто заявил, что страна сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. Глава МИД Кулеба уверен, что это следствие событий 2014 года, когда Россия напала на Украину.

После встречи с генсеком НАТО Орбан пообещал не участвовать в каких-либо решениях Альянса по Украине. Он также обязуется не блокировать эти решения. Такое же предложение Венгрии сделали и в ЕС, но та отказалась. Однако Евросоюз нашел юридический обходной путь, чтобы избежать вето страны.

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