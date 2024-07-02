В Киев приедет с неожиданным визитом премьер Венгрии Орбан – The Guardian

Это первый визит Орбана за время полномасштабного вторжения России в Украину

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, сообщили издания The Guardian, ссылающееся на информацию от трех собеседников, а также Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с планами организации такой встречи. Официальной информации о визите пока нет ни от одной из сторон.

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Это первый визит Орбана за время полномасштабного вторжения России в Украину, он состоится в момент, когда Венгрия начала председательство в Европейском Союзе.

Издания отмечают, что Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками после встречи на саммите ЕС в Брюсселе 27 июня.

Один из собеседников журналистов в Будапеште сообщил, что планы поездки сложились после длительных переговоров относительно прав венгроязычного меньшинства, проживающего на западе Украины вблизи границы двух стран.

"Предпосылкой встречи было решить вопрос гражданства. За последние недели договоренности – достигнуты. Они смогут объявить об этом как об успехе", – сказал он.

Орбан – самый известный критик ЕС и НАТО в отношении текущей военной помощи Киеву и один из немногих западных лидеров, которые встречались с российским диктором Владимиром Путиным после вторжения 2022 года.

Во время встречи в Ужгороде, которая состоялась 29 января 2024 года, глава венгерского МИД Сийярто заявил, что страна сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. Глава МИД Кулеба уверен, что это следствие событий 2014 года, когда Россия напала на Украину.

12 июня после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Орбан пообещал не участвовать в каких-либо решениях Альянса по Украине. Он также обязуется не блокировать эти решения.

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