До Києва приїде з несподіваним візитом прем'єр Угорщини Орбан – The Guardian

Це перший візит Орбана за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Віктор Орбан та Володимир Зеленський (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає Київ, де зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, повідомили видання The Guardian, яке посилається на інформацію від трьох співрозмовників, а також Financial Times із посиланням на чиновників, які знайомі із планами організації такої зустрічі. Офіційної інформації про візит поки немає від жодної зі сторін.

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Це перший візит Орбана за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він відбудеться у момент, коли Угорщина розпочала головування в Європейському Союзі.

Видання зазначають, що Орбан зустрінеться з Зеленським та іншими високопосадовцями після зустрічі на саміті ЄС у Брюсселі 27 червня.

Один зі співрозмовників журналістів у Будапешті повідомив, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини, яка проживає на заході України поблизу кордону двох країн.

"Передумовою зустрічі було розв'язати питання громадянства. За останні тижні домовленості — досягнуті. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", – сказав він.

Орбан – найвідоміший критик ЄС і НАТО щодо поточної військової допомоги Києву й один із небагатьох західних лідерів, які зустрічалися з російським диктором Володимиром Путіним після вторгнення 2022 року.

Під час зустрічі в Ужгороді, яка відбулася 29 січня 2024 року, очільник угорського МЗС Сійярто заявив, що країна сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Очільник МЗС Кулеба впевнений, що це наслідок подій 2014 року, коли Росія напала на Україну.

12 червня після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Орбан пообіцяв не брати участі у будь-яких рішеннях Альянсу щодо України. Він також зобов'язується не блокувати ці рішення.

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