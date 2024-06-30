Орбан оголосив про створення власної групи у Європарламенті

Фото: EPA / Olivier Matthys

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у неділю, 30 червня, оголосив про створення нової ультраправої групи в Європейському парламенті під назвою "Патріоти за Європу". Його партнерами стали лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і колишній прем’єр Чехії, президент партії ANO Андрей Бабіш, пише Euronews.

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Зараз європейські праві, представлені у Європарламенті, входять до складу європейської партії "Ідентичність і демократія" (Партія ІД). До неї входить, зокрема, й Австрійська партія свободи.

"Сьогодні ми створюємо політичне утворення, яке дуже швидко стане найбільшою фракцією європейських правих. Це станеться протягом кількох днів", – цитує Орбана Magyar Nemzet.

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На сторінках цього видання Орбан опублікував програмну статтю, в якій обвинуватив традиційні європейські групи у створенні "провоєнного пакту". Він вважає, що альянс Європейської народної партії з соціалістами та лібералами підтримує війну, міграцію та стагнацію.

Він пише, що Європа перебуває у кризі, а Європейський Союз занепадає.

"Християнська цивілізація, яка визначала рамки нашого життя, зникає... Економічна роль континенту у світі неухильно та різко зменшується протягом останніх трьох десятиліть", – йдеться в статті Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що в кризі винна брюссельська бюрократія, яка, на його думку, прийняла численні помилкові рішення. Він стверджує, що підтримка Європою України була особливо згубною.

"Європейські бюрократи безперервно надсилають народні гроші в Україну, тоді як санкції підірвали європейський бізнес, підштовхнули інфляцію та поставили мільйони громадян у скрутне становище", — заявив Орбан. Він також критикує енергетичну політику ЄС, зазначивши, що Європа зараз використовує більше вугілля та стикається з вищими цінами на енергоносії, ніж п’ять років тому.