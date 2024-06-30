Орбан объявил о создании собственной группы в Европарламенте

Фото: EPA / Olivier Matthys

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье, 30 июня, объявил о создании новой ультраправой группы в Европейском парламенте. Его партнерами стали лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль и бывший премьер Чехии, президент партии ANO Андрей Бабиш, пишет Euronews.

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Сейчас европейские правые, представленные в Европарламенте, входят в состав европейской партии "Идентичность и демократия" (Партия ИД). В нее входит, в частности, и Австрийская партия свободы.

"Сегодня мы создаем политическое образование, которое очень скоро станет самой большой фракцией европейских правых. Это произойдет в течение нескольких дней", — цитирует Орбана Magyar Nemzet.

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На страницах этого издания Орбан опубликовал программную статью, в которой обвинил традиционные европейские группы в создании "провоенного пакта". Он считает, что альянс Европейской народной партии с социалистами и либералами поддерживает войну, миграцию и стагнацию.

Он пишет, что Европа находится в кризисе, а Европейский Союз приходит в упадок.

"Христианская цивилизация, которая определяла рамки нашей жизни, исчезает... Экономическая роль континента в мире неуклонно и резко уменьшается за последние три десятилетия", — говорится в статье Орбана.

Премьер-министр Венгрии заявил, что в кризисе виновата брюссельская бюрократия, которая, по его мнению, приняла многочисленные ошибочные решения. Он утверждает, что поддержка Европой Украины была особенно губительна.

"Европейские бюрократы непрерывно посылают народные деньги в Украину, в то время как санкции подорвали европейский бизнес, подтолкнули инфляцию и поставили миллионы граждан в затруднительное положение", — заявил Орбан. Он также критикует энергетическую политику ЕС, отметив, что Европа сейчас использует больше угля и сталкивается с более высокими ценами на энергоносители, чем пять лет назад.