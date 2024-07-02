Орбан у Києві обговорить із Зеленським встановлення миру та двосторонні відносини

Віктор Орбан та Володимир Зеленський 27 червня (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Києва 2 липня вранці, аби провести переговори з президентом Володимиром Зеленським. Найважливішими темами є можливість встановлення миру та актуальні питання відносин між двома країнами, повідомляє видання Index.

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Прем'єр Угорщини, яка зараз головує в Раді ЄС, прибув до Києва – там він проведе переговори з Зеленським, повідомив очільник пресслужби Орбана угорській телеграфній агенції МТІ.

Найважливіша тема обговорення – можливість встановлення миру, також лідери обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин, зазначив голова пресслужби.

1 липня Угорщина взяла головування у Раді ЄС — тоді ж Орбан заявив, що "зробить кроки для сприяння миру в Україні" вже наступного дня.

Раніше про візит Орбана до Києва повідомляли західні медіа.

Орбан – один з найвідоміших критиків ЄС і НАТО щодо поточної військової допомоги Києву й один із небагатьох західних лідерів, які зустрічалися з російським диктатором Володимиром Путіним після вторгнення 2022 року.

Під час зустрічі в Ужгороді, яка відбулася 29 січня 2024 року, очільник угорського МЗС Сійярто заявив, що країна сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Очільник МЗС Кулеба впевнений, що це наслідок подій 2014 року, коли Росія напала на Україну.

Після зустрічі з генсеком НАТО Орбан пообіцяв не брати участі у будь-яких рішеннях Альянсу щодо України. Він також зобов'язується не блокувати ці рішення. Таку ж пропозицію Угорщині зробили й у ЄС, але та відмовилась. Натомість Євросоюз знайшов юридичний обхідний шлях, аби уникнути вето країни.

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