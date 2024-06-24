Угорщина відмовилася від пропозиції ЄС не блокувати допомогу Україні – Боррель

Голова євродипломатії заявив, що Угорщині пропонували: країна може сама не допомагати, але відмовиться від вето на спільні рішення

Віктор Орбан (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Європейський Союз пропонував Угорщині угоду, за якою країна може відмовитися від допомоги Україні, але не блокуватиме рішення інших союзників. Проте Будапешт від цього відмовився, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель виданню Financial Times.

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Він зазначив, що ЄС запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО уклало з прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном минулого тижня: надали Будапешту можливість відмовитися від діяльності на підтримку України, в обмін на те, щоб не накладати вето на інших союзників, які допомагають Києві.

Проте, за словами топдипломата, Угорщина відмовилася від подібної пропозиції ЄС.

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"Ми запропонували Угорщині: ваші гроші жодним чином не будуть спрямовані на підтримку України. Не просто на летальну [допомогу], а на будь-яку. Беріть свої гроші. Витягніть гроші зі скриньки. Я не хочу використовувати ваші гроші", — пояснював скасовану ідею Боррель.

За словами посадовця, позиція Будапешта "має щось спільне з міцними зв’язками, які вони мають з Росією".

Речник уряду Угорщини відмовився від коментарів для FT.

12 червня генсек НАТО та прем'єр Угорщини домовилися, що Будапешт не братиме участі в майбутніх рішеннях Альянсу щодо України, але й не блокуватиме їх.

24 червня Боррель повідомив, що ЄС знайшов юридичний обхідний шлях, аби уникнути вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих із заморожених російських активів

Угорщина головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня до грудня 2024 року після Бельгії.

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