Венгрия отказалась от предложения ЕС не блокировать помощь Украине – Боррель

Глава евродипломатии заявил, что Венгрии предлагали: страна может сама не помогать, но откажется от вето на совместные решения

Виктор Орбан (Фото: IAN LANGSDON/EPA)

Европейский Союз предлагал Венгрии соглашение, согласно которому страна может отказаться от помощи Украине, но не будет блокировать решения других союзников. Однако Будапешт от этого отказался, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель изданию Financial Times.

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Он отметил, что ЕС предложил Венгрии соглашение, подобное тому, которое НАТО заключило с премьер-министром страны Виктором Орбаном на прошлой неделе: предоставили Будапешту возможность отказаться от деятельности в поддержку Украины, в обмен на то, чтобы не налагать вето на других союзников, которые помогают Киеву

Однако, по словам топ-дипломата, Венгрия отказалась от предложения.

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"Мы предложили Венгрии: ваши деньги никоим образом не будут направлены на поддержку Украины. Не просто на летальную [помощь], а на любую. Берите свои деньги. Вытащите деньги из ящика. Я не хочу использовать ваши деньги", — объяснял отмененную идею Боррель.

По словам чиновника, позиция Будапешта "имеет нечто общее с крепкими связями, которые они имеют с Россией".

Спикер правительства Венгрии отказался от комментариев для FT.

12 июня генсек НАТО и премьер Венгрии договорились, что Будапешт не будет участвовать в будущих решениях Альянса по Украине, но и не будет блокировать их.

24 июня Боррель сообщил, что ЕС нашел юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных из замороженных российских активов

Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии.

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