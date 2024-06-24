Евросоюз нашел обходной путь: без Венгрии купить оружие Украине за деньги РФ – Боррель

Поскольку Венгрия воздержалась от предварительного соглашения о выделении доходов от замороженных активов РФ, то не должна решать об их использовании

Виктор Орбан и Жозеп Боррель (Фото: Pepe Torres/EPA)

Европейский Союз нашел юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных из замороженных российских активов. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель изданию Financial Times. Издание заявляет, что это имеет решающее значение и для выделения Украине $50 млрд от G7.

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Борель также сообщил, что первый транш в 1,4 млрд евро будет уже на следующей неделе, а еще 1,1 млрд евро – через несколько месяцев.

По словам чиновника, поскольку Венгрия воздержалась от предварительного соглашения о выделении доходов от замороженных активов РФ, то она "не должна быть частью решения об использовании этих денег".

Боррель добавил, что этот обходной путь был "сложным, как и любое юридическое решение, но он успешен".

Дипломат также сообщил, что первый транш в 1,4 млрд евро будет уже на следующей неделе, а еще 1,1 млрд евро – через несколько месяцев.

Обход Венгрии таким образом может также устранить препятствие, которое могло бы осложнить усилия Большой семерки по получению Украиной кредита в $50 млрд до декабря.

Около 200 млрд евро замороженных российских активов хранятся в ЕС, преимущественно в Бельгии, и в начале этого года блок согласился использовать доходы, полученные по состоянию на февраль, на закупку оружия для Украины.

В то же время Венгрия выступает против того, чтобы ЕС коллективно оказывал военную поддержку Украине, а также блокирует еще семь решений по вооружениям для Киева в сумме около 6,6 млрд евро.

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Этот юридический обходной путь, который министры иностранных дел стран ЕС обсудят в понедельник, также будет иметь "решающее значение" для того, чтобы соглашение G7 относительно $50 млрд сработало, заявляет издание. По плану Семерки, прибыль от замороженных активов РФ со следующего года будет израсходована на погашение этого кредита.

Как отмечает FT, обеспокоенность США и других партнеров G7 по поводу того, что Венгрия может заблокировать решение ЕС, чтобы оставить российские активы недвижимыми на неопределенный срок, – это привело бы к значительным задержкам в переговорах по кредиту на $50 млрд.

Неназванные чиновники, ознакомленные с этим делом, заявили СМИ, что найденного юридического обходного пути может быть достаточно для гарантирования выплаты этого кредита.

В то же время Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, по которым блокируются и российские активы, – это решение должны единогласно обновлять каждые полгода голосами всех стран-членов блока, отметили чиновники.

Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля по декабрь 2024 года после Бельгии.

15 марта премьер Венгрии Орбан призвал сторонников Будапешта помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент.

14 июня премьер Венгрии Орбан назвал ошибочной позицией, что все страны НАТО, кроме его государства, хотят победить Россию, которая сейчас ведет войну против Украины.

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