Венгрия назвала приоритеты своего председательства в ЕС. О войне в Украине – ни слова

В целом, Будапешт во время председательства планирует усилить евроинтеграцию Западных Балкан, это является одной из его основных целей

Венгрия (Фото: пресс-служба правительства страны)

В приоритетах, включенных в программу председательства Венгрии в Евросоюзе, нет ни слова о российско-украинской войне и поддержке Киева. На это обратили внимание журналисты DW.

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Представитель Венгрии в ЕС при ЕС Балинт Одор заявил, что Будапешт будет внимательно следить за развитием событий в Украине и "включать в повестку дня все необходимые аспекты при необходимости". Это касается того, какой линии следует ожидать в отношении России, ведущей агрессивную войну против Украины, а также сферы помощи Киеву.

В целом, Будапешт во время председательства планирует усилить евроинтеграцию Западных Балкан. Он считает, что в течение следующих шести месяцев ЕС должен закрыть как можно больше переговорных блоков со странами-кандидатами из этого региона.

"Мы хотим воспользоваться импульсом, мы видим, что можем ускорить процесс вступления стран Западных Балкан. Мы слишком долго ждали", – сказал Одор.

Еще несколькими приоритетами Венгрии чиновник назвал: конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонную политику и сотрудничество в сфере закупок вооружений.

Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии. В настоящее время в Совете ЕС председательствует Испания.

15 марта премьер Венгрии Орбан призвал сторонников Будапешта помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент.

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