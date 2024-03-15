Орбан снова заговорил о плане "оккупировать" Брюссель. Назвал Евросоюз "разрушительным"

Венгерский премьер раскритиковал иммиграцию и права ЛГБТ, а также заявил, что "Брюссель – не первая империя, которая положила глаз на Венгрию"

Виктор Орбан (Скриншот с видео)

Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал страны Запада, призвав сторонников помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент, которые состоятся летом этого года. Как сообщает Associated Press, с такой речью политик выступил по случаю годовщины венгерской революции 1848 против правления Габсбургов.

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Орбан сравнил Евросоюз с "имперскими оккупантами". Западный мир для него – "мир источника бескультурья и разрушения".

"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе", – сказал венгерский лидер.

Кроме того, он раскритиковал иммиграцию и права ЛГБТ, а также заявил, что "Брюссель – не первая империя, которая положила глаз на Венгрию".

"Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отнимет у них свободу <...> Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель", – подчеркнул Орбан.

Ранее венгерский премьер уже заявлял о планах "оккупации" Брюсселя 21 декабря 2023 года.

Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии. В настоящее время в Совете ЕС председательствует Испания.

Постоянный представитель Литвы в Европейском союзе Арнольдас Пранцкявичюс намекнул Венгрии во главе с Орбаном, что стране лучше покинуть блок.

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