Орбан снова заговорил о плане "оккупировать" Брюссель. Назвал Евросоюз "разрушительным"
Премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал страны Запада, призвав сторонников помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент, которые состоятся летом этого года. Как сообщает Associated Press, с такой речью политик выступил по случаю годовщины венгерской революции 1848 против правления Габсбургов.
Орбан сравнил Евросоюз с "имперскими оккупантами". Западный мир для него – "мир источника бескультурья и разрушения".
"Они начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе", – сказал венгерский лидер.
Кроме того, он раскритиковал иммиграцию и права ЛГБТ, а также заявил, что "Брюссель – не первая империя, которая положила глаз на Венгрию".
"Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отнимет у них свободу <...> Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: мы должны оккупировать Брюссель", – подчеркнул Орбан.
Ранее венгерский премьер уже заявлял о планах "оккупации" Брюсселя 21 декабря 2023 года.
- Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии. В настоящее время в Совете ЕС председательствует Испания.
- Постоянный представитель Литвы в Европейском союзе Арнольдас Пранцкявичюс намекнул Венгрии во главе с Орбаном, что стране лучше покинуть блок.
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