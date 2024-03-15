Орбан знов заговорив про план "окупувати" Брюссель. Назвав Євросоюз "руйнівним"

Угорський прем'єр розкритикував імміграцію та права ЛГБТ, а також заявив, що "Брюссель – не перша імперія, яка поклала око на Угорщину"

Віктор Орбан (Скриншот з відео)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан укотре розкритикував країни Заходу, закликавши прихильників допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту, які відбудуться влітку цього року. Як повідомляє Associated Press, з такою промовою політик виступив з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів.

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Орбан порівняв Євросоюз із "імперськими окупантами". Західний світ для нього – "світ джерела безкультур'я і руйнування".

"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", – сказав угорський лідер.

Крім того, він розкритикував імміграцію та права ЛГБТ, а також заявив, що "Брюссель – не перша імперія, яка поклала око на Угорщину".

"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу <...> Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель", – наголосив Орбан.

Раніше угорський прем'єр уже заявляв про плани "окупації" Брюсселя 21 грудня 2023 року.

Угорщина головуватиме в Раді Європейського союзу з липня до грудня 2024 року після Бельгії. Нині в Раді ЄС головує Іспанія.

Постійний представник Литви у Європейському союзі Арнольдас Пранцкявічюс натякнув Угорщині на чолі з Орбаном, що країні краще покинути блок.

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