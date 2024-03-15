Орбан знов заговорив про план "окупувати" Брюссель. Назвав Євросоюз "руйнівним"
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан укотре розкритикував країни Заходу, закликавши прихильників допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту, які відбудуться влітку цього року. Як повідомляє Associated Press, з такою промовою політик виступив з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів.
Орбан порівняв Євросоюз із "імперськими окупантами". Західний світ для нього – "світ джерела безкультур'я і руйнування".
"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають все, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше", – сказав угорський лідер.
Крім того, він розкритикував імміграцію та права ЛГБТ, а також заявив, що "Брюссель – не перша імперія, яка поклала око на Угорщину".
"Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу <...> Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель", – наголосив Орбан.
Раніше угорський прем'єр уже заявляв про плани "окупації" Брюсселя 21 грудня 2023 року.
- Угорщина головуватиме в Раді Європейського союзу з липня до грудня 2024 року після Бельгії. Нині в Раді ЄС головує Іспанія.
- Постійний представник Литви у Європейському союзі Арнольдас Пранцкявічюс натякнув Угорщині на чолі з Орбаном, що країні краще покинути блок.
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