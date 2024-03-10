Президентка Словаччини розкритикувала уряд Фіцо. Каже: Надихається політикою Орбана
Президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала прем'єра країни Роберта Фіцо за його зв'язки з Росією. В інтерв'ю Financial Times вона порівняла політику його уряду з політикою уряду угорського прем'єра Віктора Орбана.
За словами президентки Словаччини, Фіцо "випробовує межі демократії" судовою реформою і нападками на Конституційний суд, порівнявши його з Орбаном.
"Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині", – сказала Чапутова.
Минулого місяця парламент Словаччини за ініціативи Фіцо проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції.
Чапутова тоді звернулася до Конституційного суду з вимогою призупинити дію деяких положень.
- 22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.
- 23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.
- 24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.
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