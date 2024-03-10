Президентка Словаччини розкритикувала уряд Фіцо. Каже: Надихається політикою Орбана

Крім проросійської риторики, яка властива прем'єру Словаччини, Чапутова розкритикувала його за судову реформу, де він "випробовує межі демократії"

Зузана Чапутова (Фото: ЕРА)

Президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала прем'єра країни Роберта Фіцо за його зв'язки з Росією. В інтерв'ю Financial Times вона порівняла політику його уряду з політикою уряду угорського прем'єра Віктора Орбана.

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За словами президентки Словаччини, Фіцо "випробовує межі демократії" судовою реформою і нападками на Конституційний суд, порівнявши його з Орбаном.

"Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині", – сказала Чапутова.

Минулого місяця парламент Словаччини за ініціативи Фіцо проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції.

Чапутова тоді звернулася до Конституційного суду з вимогою призупинити дію деяких положень.

22 січня Фіцо видав нову антиукраїнську заяву про територіальну цілісність України, зокрема, натякнув, що Київ має віддати Москві Крим та Донбас.

23 січня він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.

24 січня Фіцо приїхав до Ужгорода на переговори з главою уряду Шмигалем. Під час них словацький прем'єр пообіцяв не блокувати продаж зброї та підтримати програму фінансової допомоги України з боку Євросоюзу.

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