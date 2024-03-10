Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо. Говорит: Вдохновляется Орбаном
Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала премьера страны Роберта Фицо за его связи с Россией. В интервью Financial Times она сравнила политику его правительства с политикой правительства венгерского премьера Виктора Орбана.
По словам президента Словакии, Фицо "испытывает пределы демократии" судебной реформой и нападками на Конституционный суд, сравнив его с Орбаном.
"Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии", – сказала Чапутова.
В прошлом месяце парламент Словакии по инициативе Фицо проголосовал за изменения в Уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции.
Чапутова обратилась в Конституционный суд с требованием приостановить действие некоторых положений.
- 22 января Фицо издал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.
- 23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.
- 24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.
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