Президент Словакии раскритиковала правительство Фицо. Говорит: Вдохновляется Орбаном

Кроме пророссийской риторики, свойственной премьеру Словакии, Чапутова раскритиковала его за судебную реформу, где он "испытывает пределы демократии"

Зузана Чапутова (Фото: ЕРА)

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала премьера страны Роберта Фицо за его связи с Россией. В интервью Financial Times она сравнила политику его правительства с политикой правительства венгерского премьера Виктора Орбана.

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По словам президента Словакии, Фицо "испытывает пределы демократии" судебной реформой и нападками на Конституционный суд, сравнив его с Орбаном.

"Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии", – сказала Чапутова.

В прошлом месяце парламент Словакии по инициативе Фицо проголосовал за изменения в Уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции.

Чапутова обратилась в Конституционный суд с требованием приостановить действие некоторых положений.

22 января Фицо издал новое антиукраинское заявление о территориальной целостности Украины, в частности намекнул, что Киев должен отдать Москве Крым и Донбасс.

23 января он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия совершила комбинированный массированный ракетный обстрел.

24 января Фицо приехал в Ужгород на переговоры с главой правительства Шмыгалем. В ходе них словацкий премьер пообещал не блокировать продажу оружия и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.

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