Угорщина назвала пріоритети свого головування у Євросоюзі. Про війну в Україні – ані слова
У пріоритетах, включених у програму головування Угорщини в Євросоюзі, немає ані слова про російсько-українську війну та підтримку Києва. На це звернули увагу журналісти DW.
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Представник Угорщини у ЄС при ЄС Балінт Одор заявив, що Будапешт уважно стежитиме за розвитком подій в Україні й "включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти за потреби". Це стосується того, якої лінії слід очікувати щодо Росії, яка веде агресивну війну проти України, а також сфери допомоги Києву.
Загалом Будапешт під час головування планує посилити євроінтеграцію Західних Балкан. Він вважає, що ЄС протягом наступних шести місяців має закрити якомога більше переговорних блоків із країнами-кандидатками з цього регіону.
"Ми хочемо скористатися імпульсом, ми бачимо, що можемо прискорити процес вступу країн Західних Балкан. Ми занадто довго чекали", – сказав Одор.
Ще кількома пріоритетами Угорщини посадовець назвав: конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонну політику і співпрацю у сфері закупівель озброєнь.
- Угорщина головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня до грудня 2024 року після Бельгії. Нині в Раді ЄС головує Іспанія.
- 15 березня прем'єр Угорщини Орбан закликав прихильників Будапешта допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту.
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