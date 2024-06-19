Угорщина назвала пріоритети свого головування у Євросоюзі. Про війну в Україні – ані слова

Загалом Будапешт під час головування планує посилити євроінтеграцію Західних Балкан, це є однією з його основних цілей

Угорщина (Фото: пресслужба уряду країни)

У пріоритетах, включених у програму головування Угорщини в Євросоюзі, немає ані слова про російсько-українську війну та підтримку Києва. На це звернули увагу журналісти DW.

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Представник Угорщини у ЄС при ЄС Балінт Одор заявив, що Будапешт уважно стежитиме за розвитком подій в Україні й "включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти за потреби". Це стосується того, якої лінії слід очікувати щодо Росії, яка веде агресивну війну проти України, а також сфери допомоги Києву.

Загалом Будапешт під час головування планує посилити євроінтеграцію Західних Балкан. Він вважає, що ЄС протягом наступних шести місяців має закрити якомога більше переговорних блоків із країнами-кандидатками з цього регіону.

"Ми хочемо скористатися імпульсом, ми бачимо, що можемо прискорити процес вступу країн Західних Балкан. Ми занадто довго чекали", – сказав Одор.

Ще кількома пріоритетами Угорщини посадовець назвав: конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонну політику і співпрацю у сфері закупівель озброєнь.

Угорщина головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня до грудня 2024 року після Бельгії. Нині в Раді ЄС головує Іспанія.

15 березня прем'єр Угорщини Орбан закликав прихильників Будапешта допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту.

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