"Make Europe Great Again". Угорщина обрала лозунг для головування у Євросоюзі

Міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока заявив, що нічого спільного з лозунгом Трампа лозунг Угорщини не має

Янош Бока (Фото: ЕРА)

Для головування у Євросоюзі, яке Угорщина розпочне з 1 липня, країна обрала гасло "Make Europe Great Again" – подібне до наративу 45-го президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока.

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За його словами, гасло має продемонструвати схильність Угорщини діяти "сильно та самостійно".

На уточнювальне запитання щодо схожості угорського гасла з гаслом Трампа "Make America Great Again", Бока сказав, що "Make Europe Great Again" – це продовження гасла про "Сильну Європу" під час головування Угорщини в ЄС у 2011 році.

Introducing the official logo and motto of the Hungarian Presidency #HU24EU of the Council of the European Union. 🇭🇺🇪🇺 Make Europe Great Again 🇪🇺 pic.twitter.com/1Hl9SpJFkE — Hungary in the EU (@HungaryintheEU) June 18, 2024

Міністр додав, що Угорщина головуватиме в Раді ЄС "як чесний брокер" та розглядає цю роль як можливість ініціювати дебати і задати напрямок у питаннях, які вважаються важливими.

Логотип угорського головування представляє прапори ЄС і Угорщини у вигляді кубика Рубика – відомого угорського винаходу.

Фото: пресслужба угорського уряду

Угорщина головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня до грудня 2024 року після Бельгії. Нині в Раді ЄС головує Іспанія.

15 березня прем'єр Угорщини Орбан закликав прихильників Будапешта допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту.

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