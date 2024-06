"Make Europe Great Again". Угорщина обрала лозунг для головування у Євросоюзі

Для головування у Євросоюзі, яке Угорщина розпочне з 1 липня, країна обрала гасло "Make Europe Great Again" – подібне до наративу 45-го президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока.

За його словами, гасло має продемонструвати схильність Угорщини діяти "сильно та самостійно".

На уточнювальне запитання щодо схожості угорського гасла з гаслом Трампа "Make America Great Again", Бока сказав, що "Make Europe Great Again" – це продовження гасла про "Сильну Європу" під час головування Угорщини в ЄС у 2011 році.

Introducing the official logo and motto of the Hungarian Presidency #HU24EU of the Council of the European Union. 🇭🇺🇪🇺 Make Europe Great Again 🇪🇺 pic.twitter.com/1Hl9SpJFkE