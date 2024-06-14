Орбан заявив, що 31 з 32 країн НАТО хоче перемогти Росію, але "це помилка"

Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що його країна не перешкоджатиме діям НАТО в Україні, але й не братиме у них участі

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає помилковою позицією те, що всі країни НАТО, крім його держави, хочуть перемогти Росію, яка нині веде війну проти України. Про це він сказав під час інтерв'ю в ефірі Radio Kossuth, передає видання Telex.

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Орбан сказав, що його держава є однією з найлояльніших членів НАТО й що 31 з 32 країн – членів Альянсу хоче, щоб Росія програла у війні проти України.

Однак угорський прем'єр не погодився з думкою союзників.

"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо ми самі серед 32", – висловився він.

Глава уряду держави вважає, що "Україні не обов'язково перемагати", а партнери з НАТО "сприяють війні".

Орбан пояснив, що не хоче, щоб "жоден квадратний сантиметр Угорщини став російською військовою мішенню".

На його думку, в Альянсі угорську сторону намагаються переконати у тому, що "мир може бути вирішений війною".

Як додав Орбан, Угорщина не перешкоджатиме місії НАТО в Україні, але й не братиме у ній участі.

24 травня Орбан сказав, що Угорщина наразі переоцінює своє членство в НАТО – країна хоче створити нову концепцію, яка б відрізняла її від інших держав Альянсу.

2 червня прем'єр Угорщини заявив, що має намір створити "трансатлантичну коаліцію миру" у Європарламенті після виборів, метою якої буде здійснення тиску на Київ задля переговорів з Москвою.

12 червня Орбан пообіцяв, що його країна не братиме участі в майбутніх рішеннях НАТО щодо України й не блокуватиме їх.

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