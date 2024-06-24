Євросоюз знайшов обхідний шлях: без Угорщини купити зброю Україні за гроші РФ – Боррель

Оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від заморожених активів РФ, то вона не має вирішувати щодо їх використання

Віктор Орбан та Жозеп Боррель (Фото: Pepe Torres / EPA)

Європейський Союз знайшов юридичний обхідний шлях, аби уникнути вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих із заморожених російських активів. Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель виданню Financial Times. Видання заявляє, що це має вирішальне значення і для виділення Україні $50 млрд від G7.

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За словами посадовця, оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від заморожених активів РФ, то вона "не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей".

Боррель додав, що цей обхідний шлях був "складним, як і будь-яке юридичне рішення, але він успішний".

Дипломат також повідомив, що перший транш у 1,4 млрд євро буде вже наступного тижня, а ще 1,1 млрд євро – через кілька місяців.

Обхід Угорщини у такий спосіб може також усунути перешкоду, котра могла б ускладнити зусилля Великої сімки щодо отримання Україною кредиту у $50 млрд до грудня.

Майже 200 млрд євро заморожених російських активів зберігаються у ЄС, переважно у Бельгії, і на початку цього року блок погодився використати прибутки, отримані станом на лютий, на закупівлю зброї для України.

Водночас Угорщина виступає проти того, щоб ЄС колективно надавав військову підтримку Україні, а також блокує ще сім рішень щодо озброєнь для Києва у сумі близько 6,6 млрд євро.

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Цей юридичний обхідний шлях, який міністри закордонних справ країн ЄС обговорять у понеділок, також матиме "вирішальне значення" для того, аби угода G7 щодо $50 млрд спрацювала, заявляє видання. За планом Сімки, прибуток від заморожених активів РФ з наступного року буде витрачений на погашення цього кредиту.

Як зазначає FT, занепокоєння США та інших партнерів G7 з приводу того, що Угорщина може заблокувати рішення ЄС, щоб залишити російські активи нерухомими на невизначений термін, – це призвело б до значних затримок у переговорах щодо кредиту на $50 млрд.

Неназвані посадовці, обізнані з цією справою, заявили ЗМІ, що знайденого юридичного обхідного шляху може бути достатньо для гарантування виплати цього кредиту.

Водночас Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, за якими блокуються й російські активи, – це рішення мають одностайно оновлювати кожні пів року голосами всіх країн-членів блоку, зазначили чиновники.

Угорщина головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня до грудня 2024 року після Бельгії.

15 березня прем'єр Угорщини Орбан закликав прихильників Будапешта допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту.

14 червня прем'єр Угорщини Орбан назвав помилковою позицією те, що всі країни НАТО, крім його держави, хочуть перемогти Росію, яка нині веде війну проти України.

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