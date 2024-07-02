Шольц хочет объявить о компенсациях полякам, пережившим нацистские преступления – Politico
Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Варшаву объявит о мерах по улучшению немецко-польских отношений, в частности, путем выплаты компенсаций еще живым польским жертвам нацистских преступлений. Об этом сообщило Politico со ссылкой на слова Павла Земяка, генерального секретаря Христианско-демократического союза.
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Земяк отметил, что такое решение канцлера может, в частности, касаться тех людей, которые не имеют медицинского страхования и переживают бедность в старости.
Также он утверждает – ожидается, что Шольц объявит о поддержке обороны восточного фланга Польши и создании мемориала в Берлине, посвященного преступлениям нацистов в оккупированной Польше.
По словам высокопоставленного немецкого чиновника, сотрудничество в сфере безопасности будет являться ключевой частью консультаций. Эти дискуссии проходят в контексте, в котором обе стороны желают усилить собственные трансграничные инициативы по противовоздушной обороне.
- Немецкий канцлер хочет улучшить отношения с Польшей после того, как в прошлом году премьер-министр Дональд Туск вступил в должность.
- Отношения между странами ухудшились при прежнем правительстве Польши, которым руководила правая популистская партия "Право и справедливость". Лидеры партии требовали от Берлина выплатить более 1 трлн евро репараций за войну.
- Тогда Германия отклонила эти требования, отметив, что "вопрос закрыт" из-за ряда послевоенных соглашений.