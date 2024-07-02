Шольц планує оголосити про компенсації полякам, які пережили нацистські злочини – Politico

Таке рішення канцлера може, зокрема, стосуватися тих людей, які не мають належного медичного страхування

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Варшави оголосить про заходи щодо покращення німецько-польських відносин, зокрема шляхом виплати компенсацій ще живим польським жертвам нацистських злочинів. Про це повідомило Politico із посиланням на слова Павла Зємяка, генерального секретаря Християнсько-демократичного союзу.

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Зємяк зазначив, що таке рішення канцлера може, зокрема, стосуватися тих людей, які не мають належного медичного страхування та переживають бідність у старості.

Також він стверджує – очікується, що Шольц оголосить про підтримку оборони східного флангу Польщі та створення меморіалу в Берліні, присвяченого злочинам нацистів в окупованій Польщі.

За словами німецького високопосадовця, співпраця у сфері безпеки буде ключовою частиною консультацій. Ці дискусії відбуваються в контексті, в якому обидві сторони бажають посилити власні транскордонні ініціативи щодо протиповітряної оборони.