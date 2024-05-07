Туск закликав Європу мобілізувати 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему ППО

Прем'єр Польщі вважає, що кордони Європи стали кордонами між континентом миру й агресорами

Дональд Туск (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Європейський Союз має направити 100 млрд євро на підвищення обороноздатності та створити спільну систему протиповітряної оборони. Таку думку він висловив на економічній конференції в місті Катовіце на півдні Польщі, цитує Bloomberg.

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За його словами, дебати щодо підвищення обороноздатності ЄС мають незабаром завершитися ухваленням рішення.

"Багато грошей, витрачених правильно і з розумом на безпеку Європи, дозволять надовго утримати війну від кордонів ЄС. А, можливо, назавжди", – заявив польський прем’єр.

Також Туск попередив, що регіону необхідно витратити декілька років на підвищення військової готовності, достатньої для того, щоб бути стримувальним фактором проти потенційних противників.

"Європейські кордони потрібно захищати, тому що вони стали кордонами між континентом миру й агресорами, які готують нам війну, серед іншого з використанням гібридних методів", – резюмував прем’єр Польщі.

25 березня Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок уперед" в розвитку оборонної промисловості, щоб відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.

11 квітня президент Фінляндії Стубб заявив, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти РФ і замість цього готуватися до потенційного конфлікту.

2 травня Сікорський сказав, що Євросоюзу необхідно створити "важку бригаду", яка б дозволила швидко реагувати на надзвичайні ситуації в сусідніх країнах, не залучаючи допомогу США.

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