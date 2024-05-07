Туск призвал Европу мобилизовать 100 млрд евро на оборону и создать общую систему ПВО

Премьер Польши считает, что границы Европы стали границами между континентом мира и агрессорами

Дональд Туск (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европейский Союз должен направить 100 млрд евро на повышение обороноспособности и создать общую систему противовоздушной обороны. Такое мнение он высказал на экономической конференции в Катовице на юге Польши, цитирует Bloomberg.

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По его словам, дебаты о повышении обороноспособности ЕС должны вскоре завершиться принятием решения.

"Много денег, потраченных правильно и с умом на безопасность Европы, позволят надолго удержать войну от границ ЕС. А, возможно, навсегда", – заявил польский премьер.

Также Туск предупредил, что региону необходимо потратить несколько лет на повышение военной готовности, достаточной, чтобы быть сдерживающим фактором против потенциальных противников.

"Европейские границы нужно защищать, потому что они стали границами между континентом мира и агрессорами, готовящими нам войну, в том числе с использованием гибридных методов", — резюмировал премьер Польши.

25 марта Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.

11 апреля президент Финляндии Стубб заявил, что страны НАТО должны быть менее "воинственными" в своей риторике против РФ и вместо этого готовиться к потенциальному конфликту.

2 мая Сикорский сказал, что Евросоюзу необходимо создать "тяжелую бригаду", которая позволила бы быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в соседних странах, не привлекая помощь США.

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