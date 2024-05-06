Кулеба: Совместное оборонно-промышленное пространство поможет сохранить мир в Европе

Министр иностранных дел считает, что ни одно государство не может самостоятельно помочь Украине и защитить Европу

Дмитрий Кулеба (Фото: Министерство иностранных дел)

Если Европа хочет сохранить мир и сдержать российскую агрессию, то на континенте необходимо создать общее оборонно-промышленное пространство. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Форуме оборонной промышленности Украина-ЕС.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Россию, желающую разрушить мир на континенте, можно остановить только с помощью оборонной мощи благодаря совместному наращиванию промышленности.

"Если мы хотим сохранить мир в Европе, мы должны перейти к европейской экономике и промышленности военного времени. Только так мы можем сдержать агрессию России, продемонстрировав, что у Европы есть средства для самозащиты. Совместное оборонно-промышленное пространство поможет преодолеть имеющиеся проблемы", – заявил Кулеба.

По его словам, ни одно государство не может помочь Украине и защитить Европу своими силами, этого можно добиться только коллективными усилиями.

Кулеба подчеркнул, что успех развития европейской оборонной промышленности зависит от трех составляющих:

→ создание общего оборонно-промышленного пространства в рамках Европейского Союза, а также стран-партнеров и кандидатов на членство;

→ долгосрочное планирование, контракты и закупки;

→ усиление сотрудничества между оборонными отраслями Украины и ЕС.

27 февраля Bloomberg писало, что ЕС планирует нарастить оборонно-промышленное производство, чтобы "противостоять угрозам".

11 марта Боррель заявил, что европейские запасы оружия исчерпаны, и подчеркнул необходимость развивать оборонную промышленность стран ЕС, чтобы пополнить собственные запасы и продолжать оказывать помощь Украине.

25 марта Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.

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