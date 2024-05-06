Кулеба: Спільний оборонно-промисловий простір допоможе зберегти мир в Європі

Міністр закордонних справ вважає, що жодна держава не може самотужки допомогти Україні та захистити Європу

Дмитро Кулеба (Фото: Міністерство закордонних справ)

Якщо Європа бажає зберегти мир і стримати російську агресію, то на континенті необхідно створити спільний оборонно-промисловий простір. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Форумі оборонної промисловості Україна-ЄС.

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Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росію, яка хоче зруйнувати мир на континенті, можна зупинити лише за допомогою оборонної потужності завдяки спільному нарощуванню промисловості.

"Якщо ми хочемо зберегти мир в Європі, ми повинні перейти до європейської економіки та промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати наявні проблеми", – заявив Кулеба.

За його словами, жодна держава не може допомогти Україні та захистити Європу самотужки, цього можна досягти лише колективними зусиллями.

Кулеба наголосив, що успіх розвитку європейської оборонної промисловості залежить від трьох складових:

→ створення спільного оборонно-промислового простору в межах Європейського Союзу, а також країн-партнерів і кандидатів на членство;

→ довгострокове планування, контракти та закупівлі;

→ посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.

27 лютого Bloomberg писало, що ЄС планує наростити оборонно-промислове виробництво, щоб "протистояти загрозам".

11 березня Боррель заявив, що європейські запаси зброї вичерпані, та наголосив на необхідності розвивати оборонну промисловість країн ЄС, щоб поповнити власні запаси та продовжувати надавати допомогу Україні.

25 березня Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок вперед" у розвитку оборонної промисловості, щоб відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.

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