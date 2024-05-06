Боррель підтримав ініціативу купувати зброю для ЗСУ в українських компаній
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що країни ЄС могли б закуповувати обладнання для Збройних Сил України в українських оборонних компаній. Таку думку він висловив на Форумі оборонної промисловості Україна-ЄС у Брюсселі.
За словами Борреля, Данія продемонструвала приклад, розпочавши прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.
"Закупівля обладнання в українських компаній чи у спільних європейських та українських підприємств, створених в Україні, це варіант, який ми будемо вивчати разом із країнами-членами", – зазначив він.
Високий представник ЄС наголосив, якщо обладнання, якого потребують Сили оборони, може бути швидко виготовлене українським ОПК, то його необхідно купувати у них.
"Допоможемо їм виробляти обладнання вдома", – сказав він.
Також Боррель заявив про важливість того, щоб виробництво здійснювалося саме в Україні за європейської підтримки.
"Ми заощадимо на транспортуванні й будемо виробляти просто там, де ця продукція є необхідною", – наголосив він.
- 3 січня прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що оборонне виробництво в Україні у 2024 році має зрости вшестеро.
- 1 березня Камишін заявив, що можливості української оборонної промисловості в кілька разів перевищують фінансування.
- 18 квітня Камишін повідомив, що Данія ухвалила рішення про виділення $28,5 млн на закупівлю зброї та військової техніки українського виробництва для ЗСУ.
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